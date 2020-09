Homem é preso após tentar invadir a propriedade de Sofia Vergara e Joe Manganiello

23/09/2020 | 16:10



Sofia Vergara e Joe Manganiello enfrentaram um baita susto na última semana. De acordo com o TMZ, um homem foi detido no condomínio em que o casal mora em Los Angeles, nos Estados Unidos, após tentar invadir a residência dos atores.

Fontes revelaram à publicação que o homem conseguiu entrar no condomínio fechado, e ao ser abordado por seguranças, disse que estava procurando a casa de Sofia, e que era amigo do filho da atriz, Manolo. No entanto, os seguranças acharam tudo muito estranho, e ligaram para Joe, que desmentiu a informação e disse que não conhecia o homem.

Os seguranças então teriam pedido para que ele se retirasse, mas o invasor se recusou. A polícia então foi acionada, e após mais uma recusa de deixar o condomínio, o homem foi preso por invasão de propriedade.

Apesar do susto, não é possível dizer se, no momento da prisão, o homem estava perto da casa de Sofia.