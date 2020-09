Cachorro de Meghan Markle e príncipe Harry faz aparição surpresa em novo vídeo do casal

23/09/2020 | 16:10



Meghan Markle e príncipe Harry fizeram uma nova aparição pública, mas não estavam sozinhos! Os dois gravaram um vídeo para a revista TIME e, enquanto conversavam sobre a eleição presidencial dos Estados Unidos - a qual Markle se referiu como a eleição mais importante dos últimos tempos -, foram surpreendidos pela presença de Pula, um labrador preto bastante curioso.

Segundo informações do site norte-americano People, Pula foi adotado em 2018, pouco tempo depois do casório de Meghan e Harry. No vídeo da TIME, o cãozinho aparece de repente atrás do banco onde seus donos estão sentados, e aproveita para explorar todos os arbustos ao ar livre.

A TIME divulgou nesta quarta-feira, dia 23, as 100 pessoas mais influentes de 2020. Do Brasil, foram nomeados o presidente Jair Bolsonaro e o youtuber Felipe Neto.