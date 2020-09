Regina Casé relembra acidente que quase deixou o marido tetraplégico: É uma luta que nunca termina

23/09/2020 | 16:10



Regina Casé aproveitou o Dia da Luta da Pessoa com Deficiência, comemorado na última segunda-feira, dia 21, para relembrar o período em que seu marido, Estêvão Ciavatta, ficou tetraplégico após sofrer um acidente. Após cair de um cavalo em 2008, o diretor passou algum tempo sem conseguir mover os braços e pernas, mas após muita fisioterapia conseguiu recuperar parcialmente os movimentos.

No Instagram, Regina compartilhou duas fotos: uma de Estêvão na cadeira de rodas, e outra em que ele aparece em pé, apoiado por várias pessoas. Na legenda ela começou relembrando esse período difícil:

Hoje é Dia da Luta da Pessoa com Deficiência. Mesmo com muitas batalhas vencidas é uma luta que nunca termina... Na primeira foto Estêvão quando saiu do hospital na cadeira de rodas sem mexer nada do pescoço pra baixo. Tetraplégico. Na segunda foto, o momento emocionante quando dei as mãos pro meu Yoyô e com ajuda de Flávio, Alexandre e Ana ele ficou de pé por alguns segundos! Hoje é dia de agradecer a eles e a todos os enfermeiros, médicos e fisioterapeutas que nos acompanharam nesta luta! Aplaudir a força, determinação, resiliência e coragem do meu amor.

Em seguida, a protagonista de Amor de Mãe contou que atualmente Estêvão está Tetraparético, ou seja, possui apenas mobilidade reduzida:

Hoje tetraparético (com limitação motora parcial dos membros superiores e inferiores) Estêvão não vai mais à pelada de toda semana, mas já bate uma bolinha legal com Roque [filho do casal], segundo ele, seu melhor fisioterapeuta! Toda a minha admiração a quem está nessa guerra! Seja de que lado for! Yô, aprendo com você todo dia, meu Mestre Jedi. Te amo.