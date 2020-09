Bruna Marquezine rebate críticas de fãs no Instagram: - Vocês são abusadas, né?

23/09/2020 | 15:10



Bruna Marquezine resolveu não ficar calada e rebateu alguns comentários desagradáveis de fãs em seus Stories do Instagram nesta quarta-feira, dia 23. Acompanhada da produtora produtora Rita Lanzarotti e do beauty artist Henrique Martins, a atriz pediu para que o maquiador lesse uma das mensagens enviadas para ele:

- Pedido dos fãs: Henrique, pelo amor de Deus, coloca um aplique no cabelo da Bruna, igual ao do ano passado.

E Bruna rapidamente reagiu:

- Vocês são abusadas, né? Deixa o cabelo de vocês crescer, que obsessão com esse cabelo longo. Elas querem mandar em mim, vocês acham que eu sou tonta. Quem vocês acham que criou isso, quem teve essa ideia [do cabelo longo] no ano passado? Vocês acham que sou uma bebê reborn, que eu sento aqui e eles vão botando a roupa e o cabelo.

Marquezine continuou e afirmou que algumas pessoas querem até mandar nela:

- Gente, elas querem mandar em mim. Vocês estão sem noção, real! Já pediram para tapar os meus mamilos hoje? Vocês se incomodam muito com os meus mamilos também. Vocês são muito bonitinhas, mas um pouquinho abusadas.