Leo Rosa fala sobre tratamento alternativo contra o câncer que consiste em um enema de café: - Faço diariamente

23/09/2020 | 14:11



Leo Rosa luta há mais de três anos contra um câncer que começou nos testículos e se espalhou pelo corpo. O ator chegou a fazer uma vaquinha virtual para custear um tratamento alternativo no México, e estaria apresentando sinais de melhora. Em entrevista ao colunista Leo Dias, Rosa detalhou um pouco mais sobre o método que está utilizando, que consiste em um enema de café.

Conhecido como Terapia Gerson, esse tratamento tem como objetivo ajudar a limpar o sangue do paciente usando as propriedades de dilatação que o café exerce quando retido no intestino. Durante a conversa, Leo explicou que a terapia consiste em inserir um preparado de café orgânico e água no intestino através do ânus e retê-lo lá durante 15 minutos:

- É como se fosse uma lavagem, falando em termos populares, tá? Você vai colocar um potinho com mais ou menos um litro de água, que você vai colocar uma solução de água com café orgânico. Essa solução você vai cozinhar na panela durante 15 minutos, em fogo baixo. Você vai colocar o dedo no café e se não queimar o seu dedo você pode fazer a inserção. Você vai colocar em um pote semelhante aqueles de quimioterapia e, pela lei da gravidade, o líquido vai entrar no reto. E você vai ter uma sensação semelhante a de querer ir ao banheiro, de fazer suas necessidades e você vai trancar essa quantidade de água de 12 até 15 minutos.

O ator explica que isso promove uma espécie de diálise no sangue, já que causa a dilatação das vias biliares e facilita a excreção de toxinas armazenadas no fígado. Dessa forma, aliado à quimioterapia, isso auxiliaria no tratamento do câncer:

- O sangue de todos nós, a cada três minutos, passa pelo fígado. O café é vasodilatador: quando ele entra na corrente, ele automaticamente abre os dutos biliares e ajuda a fortalecer o sistema linfático e vem passando pelo sistema gástrico e limpa isso tudo. Então ele vai limpar parede do estômago e a bile, que é uma coisa muito difícil limpar. Ele limpa basicamente fígado e bile. E você termina esse procedimento, faz suas necessidades e vai viver seu dia, ponto. É uma coisa que eu faço diariamente.