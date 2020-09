23/09/2020 | 14:11



Ícone da soul music brasileira, o pioneiro da black music no país, Gerson King Combo, morreu aos 76 anos de idade, dia 22 de setembro.

Ele estava internado por conta da diabetes, e sofreu infecção generalizada. Gerson começou sua carreira aos 20 anos de idade, e é dono de hits como Mandamentos Black, de 1977.

Conhecido como o James Brown brasileiro, no mesmo ano do lançamento do hit, recebeu um telegrama do astro norte-americano, o elogiando. Descanse em poder, disseram muitos fãs nas redes do cantor.