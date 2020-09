Andressa Suita filma o caçula Samuel, mas Ferrari de 3,2 milhões de reais chama atenção dos internautas

23/09/2020 | 14:10



Todo mundo sabe que Andressa Suita é uma mãe muito babona, não é? E na manhã desta terça-feira, dia 23, a influenciadora compartilhou um vídeo do filho caçula Samuel em seus Stories do Instagram. Na legenda das imagens, Andressa ainda se derreteu pelo pequeno:

E meu bebê que já não é mais um bebê... Vai com calma, tempo.

Entretanto, o que chamou mesmo a atenção dos internautas foi um carro que apareceu no fundo do vídeo. Como você pode ver acima, Andressa acabou exibindo uma Ferrari modelo FF, provavelmente ano 2016, o mais recente. O preço do automóvel? 3 milhões e 200 mil reais! Bem baratinho, hein?

Andressa e Gusttavo Lima vivem uma vida bem confortável. Como você viu, o cantor até compartilhou uma foto em um jatinho particular recentemente. É muito luxo, né?