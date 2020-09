Maria Zilda Bethlem explica por que parou de atuar em novelas e alfineta jovens atores

23/09/2020 | 13:10



As lives de Maria Zilda Bethlem têm dado o que falar! A atriz, sem papas na língua, rebateu as críticas por fumar nos vídeos e já alfinetou Maitê Proença, além de afirmar que Ary Fountoura é gay. Agora, em conversa com Lucélia Santos, as duas amigas demonstraram insatisfação com pessoas que não são profissionais.

Primeiro, Lucélia disse:

- Eu era muito sem paciência. Hoje eu entro em um set com o colega e ele não sabe o texto, fico um tanto quanto chateada. Eu acho que os atores têm que ter uma responsabilidade. Acho que isso mudou muito. (...) A gente envelhece. Quando a pessoa vai [trabalhar] sem saber o que vai fazer ela está roubando, na verdade, o seu tempo. Então é chato isso, cada um tem que saber de si.

Depois, Maria Zilda, que não tem medo de ser processada, explicou que não quer mais fazer novelas e cutucou os atores jovens:

- A última novela que eu fiz, das 18h, eu botei na minha cabeça: essa foi a última. Porque os jovens que trabalhavam eles ficavam fazendo Snapchat no celular, durante a gravação, em dia de cena eles não estavam ali, aí quando chegava na hora de gravar eles perguntavam pra mim: onde eu fico, hein? O que que eu falo mesmo, hein? Aí eu dizia: acho que você tinha que ficar em casa.

A última novela da atriz foi em 2016, em Êta Mundo Bom!. Apesar de afastada das tramas, ela atuou na série da HBO Magnífica 70 e ainda participou de Chuteira Preta e Pico da Neblina.