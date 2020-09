Vai para o Rio de Janeiro? Veja como comprar ingressos pela internet

Redação

23/09/2020 | 12:18



A reabertura dos principais atrativos da cidade do Rio de Janeiro fez cariocas, fluminenses e quem mora nos arredores do estado do Rio a prestigiarem locais como o AquaRio, o Bondinho Pão de Açúcar, o Paineiras Corcovado, a roda-gigante Rio Star, o Trem do Corcovado e o Jardim Botânico.

A fim de resguardar as regras de distanciamento social, esses e outros pontos turísticos uniram-se em uma campanha educativa para orientar a população a comprar ingressos antecipadamente, pela internet. A iniciativa tem como objetivo informar os visitantes de que é possível programar o passeio com tranquilidade e evitar aglomerações.

Atrativos turísticos do Rio

Também para resguardar a segurança do público e dos funcionários, os pontos turísticos elaboraram um protocolo sanitário, seguindo as regras da prefeitura do Rio de Janeiro e as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Além de capacidade e horários reduzidos, todas as atrações turísticas que pertencem ao consórcio contam com postos de triagem para aferição de temperatura corporal, higienização de mãos e calçados e a obrigatoriedade do uso de máscaras durante a permanência nos locais.

Fora isso, os atrativos mantêm dispensers e estações de álcool em gel acionadas por pedais e sensores. Os circuitos também são demarcados com sinalizações para evitar aglomerações.

Serviço



AquaRio?

Praça Muhammad Ali, Gamboa (em frente aos Armazéns 7 e 8 do Porto do Rio)

Horário de funcionamento:?Das 10h às 17h, com entrada no circuito até às 16h, durante a semana. Nos fins de semana e feriado, abre das 9h às 18h, com entrada no circuito até às 17h. O ponto turístico fica aberto diariamente.

Venda antecipada?de ingressos?pelo site. Bondinho Pão de Açúcar

Avenida Pasteur, 520 – Urca

Horário de funcionamento: De quinta a segunda-feira, das 10h às 19h, com entrada de visitantes permitida até 18h. O parque não abre às terças e às quartas.

Venda antecipada?de ingressos?pelo site. Paineiras Corcovado

Centro de Visitantes Paineiras?- Estrada das Paineiras, s/n, Rio de Janeiro

Horário de funcionamento: Diariamente, das 8h às 17h (com encerramento de bilheteria às 16h).

Venda antecipada de ingressos pelo site. Roda-gigante Rio Star

Avenida Rodrigues Alves, 455- Santo Cristo

Horário de funcionamento: Das 10h às 18h. O ponto turístico não abre às quartas-feiras

Venda antecipada de ingressos pelo site. Trem do Corcovado

Rua Cosme Velho, 513 – Cosme Velho

Horário de funcionamento: Diariamente, das 8h às 16h (entrada até às 15h30)

Venda antecipada de ingressos pelo site. Jardim Botânico

Rua Jardim Botânico, 1008 – Jardim Botânico

Horário de funcionamento: Segunda, das 12h às 17h. De terça a domingo, das 8h às 17h

Venda antecipada de ingressos pelo site.



