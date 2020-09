Conheça a pousada das celebridades em Campos do Jordão

Redação

Mateus e Kauan, Val Marchiori, Adélia Soares (ex BBB), Babi Muniz e Thais Bianca (ex panicat), MC Mirella, Jerry Smith, Marcos e Belutti, Serginho (ex BBB), Felipe Araujo, Rafael Vanucci… Todos esses nomes, entre famosos e subcelebridades, têm em comum o fato de já ter visitado ou se hospedado na Vila Natal – Art Gallery, pousada situada em Campos do Jordão, no interior de São Paulo.

Um dos diferenciais do empreendimento são as suítes temáticas inspiradas em países exóticos. Entre os contemplados estão Nepal, Índia, África do Sul, Turquia, Emirados Árabes, Marrocos e Bali.

Todos as acomodações contam com enxovais de grife de no mínimo 600 fios, amenidades, wi-fi gratuito e TVs de LCD de no mínimo 42 polegadas. Algumas suítes ainda oferecem vista para a montanha. Para quem procura romantismo e conforto, há varanda, lareiras e banheiras de hidromassagem duplas.

A pousada Vila Natal – Art Gallery oferece aos hóspedes café da manhã diário com mais de 50 variações entre pães, frios, queijos, frutas. Todas as louças do cafe´ da manha~ sa~o de grife portuguesa.

“Cada hóspede é recebido com muito carinho e o tratamento especial que merece. Eu e minha sócia, Débora Sande, fazemos questão de cuidar dos detalhes, recepcionar e atender pessoalmente”, explica Betinho Alves, sócio-proprietário da pousada.

Onde fica

A pousada Vila Natal – Art Gallery fica em uma das montanhas mais altas de Campos do Jordão. Dela, tem-se uma vista frontal para o Palácio do Governo do Estado de São Paulo. Um heliporto ao lado do empreendimento está à disposição dos hóspedes.