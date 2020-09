Amazonas e DF: saiba quais locais no Brasil mais procuram “sugar baby” e “sugar daddy”

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



23/09/2020



A plataforma de relacionamento sugar MeuPatrocínio registrou um crescimento de 80% no número de cadastros semanais durante o período de distanciamento social. Hoje, existem 2.033.299 de sugar babies inscritas, enquanto que os sugar daddies totalizam 305.968 usuários. São Paulo (29%), Rio de Janeiro (13%), Minas Gerais (10%), Paraná (7%) e Rio Grande do Sul (6%) são os estados com o maior adesão.

De acordo com levantamento realizado com os dados do Google, o MeuPatrocínio também notou que os termos “sugar daddy” e “sugar baby” foram, respectivamente, mais procurados pelo estado do Amazonas e pelo Distrito Federal. Abaixo, vocês conferem o ranking completo de buscas durante a pandemia de covid-19.

Locais que mais buscaram o termo “sugar baby”

1. Distrito Federal

2. Amazonas

3. Rio de Janeiro

4. Santa Catarina

5. São Paulo

6. Goiás

7. Amapá

8. Minas Gerais

9. Espírito Santo

10. Paraná

Locais que mais buscaram o termo “sugar daddy”

1. Amazonas

2. Acre

3. Rio de Janeiro

4. Distrito Federal

5. Tocantins

6. Santa Catarina

7. Roraima

8. Espírito Santo

9. Mato Grosso

10. São Paulo