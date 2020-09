Se recuperando da Covid-19, Maia cancela participação em comissão

23/09/2020 | 12:10



Diagnosticado com covid-19 no último dia 16, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), cancelou sua participação por videoconferência, na instalação da comissão da Lei de Lavagem de Dinheiro, na manhã desta quarta-feira, 23. Segundo a deputada Margarete Coelho (PP-PI), que coordenava o evento, o motivo foi a preservação da saúde. "Talvez não possamos contar com a presença do nosso presidente Rodrigo Maia, ele está acometido de covid, como todos souberam. Andou exagerando um pouco no trabalho e hoje o médico recomendou repouso total, ainda assim ele está tentando entrar. Mas eu já o agradeci em nome da comissão pelo esforço que ele fez até aqui e o liberamos desse compromisso", disse a parlamentar durante o evento.

Apesar de estar com a doença, Maia manteve alguns compromissos, trabalhando isolado de casa. Na segunda-feira, 21, ele participou de audiência pública do Supremo Tribunal Federal (STF) que debateu a situação do Fundo Nacional sobre a Mudança do Clima.

As sessões da Câmara, que são eventos mais longos, no entanto, estão sendo presididas pelo vice-presidente da Casa, Marcos Pereira (Republicanos-SP).