Viúva de Nick Cordero usa cinzas de seu marido para criar vaso de argila: Uma forma de transformar algo triste em algo alegre

23/09/2020 | 12:10



Amanda Kloots, viúva de Nick Cordero, encontrou uma maneira de deixar o seu marido eternizado. Por meio do Instagram, ela explicou que usou as cinzas do amado, após a cremação, para fazer uma peça de argila. No clique, ela aparece com Elvis, filhinho do casal, enquanto cria um vaso. Na legenda, escreveu o seguinte:

Elvis e eu tivemos uma tarde especial hoje. Minha amiga de muitos anos da Broadway possui uma incrível de cerâmica em Los Angeles e ela nos convidou para fazer cerâmica usando algumas das cinzas de Nick. Recentemente, aprendi de quantas maneiras você pode reaproveitar as cinzas e fazer coisas novas com elas. Acho que é além de bonito, é uma forma de mantê-lo vivo!

Ela ainda continua:

Ela [sua amiga] nunca havia incorporado cinzas ao seu trabalho antes (e não pretende fazer mais), mas porque somos amigas, ela queria experimentar, para criar uma peça que Elvis e eu pudéssemos ajudar e ter para sempre.

Eu nunca tinha feito cerâmica, então estava realmente ansiosa para aprender o processo. Depois que ela misturou as cinzas com a argila, jogou e girou nossa peça, Elvis e eu molhamos as mãos e colocamos as mãos na argila para fazer nossas marcas na peça. Será um vaso!

Por fim, Amanda concluiu:

Isso foi tão incrível e realmente especial. Uma forma de transformar algo triste em algo alegre. Ela agora vai deixar secar e depois colocar no forno para assar antes de glaciar! O processo não acabou, então haverá mais por vir.

Eu só queria compartilhar isso porque acho tão lindo o que você pode fazer com as cinzas para manter vivo alguém que você ama. â ?

A ideia é legal, né?

Lembrando que após uma longa batalha por conta das consequência do coronavírus, Nick Cordero, astro da Broadway, morreu em julho aos 41 anos de idade. Ele chegou a ficar internado alguns meses no hospital em meio à luta contra a doença.