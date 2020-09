Em grande fase, Luisa Stefani avança às semifinais de duplas em Estrasburgo

23/09/2020 | 12:01



Em grande fase no circuito profissional, a tenista brasileira Luisa Stefani e sua parceira americana Hayley Carter avançaram nesta quarta-feira às semifinais do Torneio de Estrasburgo, disputado em quadras de saibro na França e que serve de preparação final para Roland Garros, Grand Slam em Paris que começará neste domingo. Para isso, as duas venceram a também americana Sloane Stephens e a suíça Jil Teichmann por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/4, após 1 hora e 7 minutos.

"Muito boa vitória hoje (quarta-feira). Duas ótimas simplistas, mas muito boas jogadoras. Acho que foi dos meus jogos favoritos dos últimos tempos, talvez desde a volta do circuito. A meta dessa semana era treinar, obviamente entrando na quadra para ganhar, ajustar coisas em nosso jogo para vencer as melhores duplas. Foi mais uma vez isso. Saquei muito bem hoje, devolvi melhor do que venho devolvendo, Hayley também. No geral foi um jogo bem divertido, gostoso de jogar, então muito feliz", comemorou Stefani.

A brasileira, primeira Top 40 do País em 31 anos - ocupa a 33.ª colocação no ranking individual de duplas da WTA -, já sabe quem terá pela frente nas semifinais em Estrasburgo. Ela e Carter enfrentarão a canadense Gabriela Dabrowski e a letã Jelena Ostapenko, que formam a dupla cabeça de chave número 2. Será uma revanche para as duas, que foram derrotadas pelas rivais nas oitavas de final do Aberto da Austrália deste ano.

"Ótima oportunidade para uma revanche do Australian Open, tão desejada. Espero que seja um ótimo jogo. Vamos entrar para fazer nosso melhor. Mais uma dupla forte, uma duplista (Dabrowski) e uma simples ótima jogadora, a gente conhece bem", completou Stefani.

Em 2020, a dupla vem colhendo bons resultados. Além do título do Torneio de Lexington, foram campeãs do WTA 125 de Newport Beach, ambos nos Estados Unidos, e fizeram semifinal em Roma e quartas de final em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Essas duas últimas competições são da série Premiere, só abaixo em nível de premiação para os quatro Grand Slams.

SIMPLES - Pelas oitavas de final da chave de simples, a holandesa Kiki Bertens, cabeça de chave número 3 e oitava colocada do ranking da WTA, foi eliminada ao desistir da partida contra Ostapenko no terceiro set. Ela havia vencido o primeiro por 6/2, perdeu o segundo por 6/4 e abandonou por lesão quando era derrorada por 4 a 2 na terceira parcial.

Nas quartas de final, a tenista da Letônia jogará contra a japonesa Nao Hibino, que ganhou da casaque Zarina Diyas por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. Tambpem nesta quarta-feira, a checa Katerina Siniakova bateu a russa Ekaterina Alexandrova, cabeça de chave número 7, por 6/2 e 6/4.