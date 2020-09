Obituário - 23/9/2020

Da Redação



SANTO ANDRÉ

Santo André, sábado, dia 19 de setembro

Maria Gomes Ferreira, 93. Natural de Turmalina (Minas Gerais). Residia em Santo André. Dia 19, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Rita Maria Garcia, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Santo André. Dia 19, em São Bernardo. Jardim da Colina.



Santo André, segunda-feira, 21 de setembro

Pedro Franzo, 91. Natural de Matão (São Paulo). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 21. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Emília Ribeiro Nagot, 89. Natural de Sorocaba (São Paulo).

Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 21. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria das Mercedes Pereira Fioroto, 88. Natural de Santa Cruz da Esperança (São Paulo). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Alves Marques, 81. Natural de Açucena (MG). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sila Scansani Trivellato, 79. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedito Bentivoglio, 77. Natural de Pedregulho (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hélia Pereira da Silva, 75. Natural de Nova Luzitânia (São Paulo). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Atendente. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Deusmona Oliveira de Paula, 71. Natural de Extrema (Minas Gerais). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 21. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Risete Maria Feijó de Melo Rodrigues, 69. Natural de Gameleira (Pernambuco). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

José Carlos Gomes de Oliveira, 66. Natural de Governador Valadares (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 21. Jardim da Colina.

Sandra Carneiro de Sousa Pereira, 56. Natural de São Caetano. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Juarez Lima da Silva, 49. Natural de Surubim (Pernambuco). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Ajudante geral. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, sexta-feira, 18 de setembro

Aparecida de Oliveira, 79. Natural de Araçuaí (Minas Gerais). Residia no bairro Curucutu, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sábado, dia 19 de setembro

Balbina Maria de Jesus Lopes, 86. Natural de Monte Santo (Bahia). Residia na Vila Santa Luzia, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Hermita José dos Santos, 81. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Borborema, em São Bernardo. Dia 19. Vale da Paz.

Yolanda Montechiesi Barbosa, 79. Natural de Palmital (São Paulo). Residia em São Paulo, Capital. Dia 19, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Maria de Lurdes Pereira, 76. Natural de Silveirânia (Minas Gerais). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Elci Ferreira dos Santos, 69. Natural de Pilão Arcado (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 19. Vale dos Pinheirais.

Maria de Azevedo, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Reinaldo dos Santos, 67. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Zanzalá, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Lourdes Pelissari, 64. Natural de Vacaria (Rio Grande do Sul). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Maria Betenia dos Santos, 64. Natural de Major Isidoro (Alagoas). Residia na Vila Santa Luzia, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.



São Bernardo, domingo, dia 20 de setembro

Pedro Lourenço, 71. Natural de Barrinha (São Paulo). Residia no bairro Santa Teezinha, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Claudio César de Oliveira, 63. Natural de Rancharia (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.



São Bernardo, segunda-feira, 21 de setembro

Maria Carolina Venezian da Silva, 65. Natural de Osasco (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 21, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

José Patrício de Melo Neto, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Projetista. Dia 21, em Santo André. Vale da Paz, em Diadema.



SÃO CAETANO

São Caetano, sexta-feira, dia 18 de setembro

Rosália da Silva Oliveira, 74. Natural do Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, sábado, dia 19 de setembro

Áurea de Oliveira Lima, 97. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Marivaldo Lozano, 68. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 19. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



São Caetano, domingo, dia 20 de setembro

Maria Rosena Neta de Freitas, 90. Natural de Aguiar (Paraíba). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, segunda-feira, 21 de setembro

Valdir Matioli, 69. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 21. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, domingo, dia 20 de setembro

Joaquim Dantas da Silva, 63. Natural de Aporá (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.

José Gomes de Barros, 57. Natural de Itambé (Pernambuco). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 20. Vale da Paz.

Maria Célia Souza Albino, 54. Natural de Tauá (Ceará). Residia na Vila Mulford, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.



Diadema, segunda-feira, dia 21 de setembro

Maria Parra, 88. Natural de Glicério (São Paulo). Residia no Moinho Velho, em São Paulo, Capital. Dia 21. Vale da Paz.



M A U Á

Carlos Aparecido dos Santos, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 21, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Oswaldo Rodrigues de Almeida, 80. Natural de Rio Claro (Rio de Janeiro). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.

Solange Doval Gil Fonseca, 62. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro São-Caetaninho, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Márcia Ipolito, 51. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

Elisabete Mariano da Silva, 48. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Siqueira, Distrito de Ouro Fino Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.