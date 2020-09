Reino Unido lança programa de regulamentação de empresas internacionais

23/09/2020 | 08:27



A Autoridade de Conduta Financeira (FCA, na sigla em inglês) do Reino Unido lançou nesta quarta-feira programa de regulamentação de empresas internacionais que operam no país, com a aproximação do fim do período de transição do Brexit. O prazo para resposta é 27 de novembro.

De acordo com o órgão, a autorização é relevante para empresas europeias que pretendam operar no Reino Unido no futuro, mas também para países que não pertençam ao espaço comum europeu.

Existem, atualmente mais de 1.500 empresas e cerca de 600 fundos registrados na FCA para o regime de permissões temporárias, disse o regulador. Essas instituições, porém, precisam considerar planos para a autorização plena, disse o diretor executivo da FCA, Nausicaa Delfas. Fonte: Dow Jones Newswires.