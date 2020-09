23/09/2020 | 07:28



O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Haruhiko Kuroda, disse nesta quarta-feira, 23, que poderá considerar estender o prazo do programa especial de empréstimos da instituição, voltado para empresas afetadas pela pandemia do novo coronavírus.

Em coletiva de imprensa, Kuroda afirmou que o BC japonês irá decidir sobre a extensão do programa bem antes de seu vencimento, em março de 2021. Pelo programa, o BoJ concede empréstimos a juro zero por até um ano a bancos que repassam recursos a empresas em dificuldades financeiras. Fonte: Dow Jones Newswires.