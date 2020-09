Alcolumbre admite retomada de sessões para destravar indicações em agências

23/09/2020 | 07:22



O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), admitiu nesta terça, 22, a possibilidade de realizar outras sessões presenciais na Casa, nas próximas semanas, para votar projetos de lei e destravar as indicações do presidente Jair Bolsonaro para agências reguladoras.

Com indicações pendentes de análise no Senado por causa da suspensão das sessões presenciais durante a pandemia do coronavírus, as agências tiveram de fazer uma "dança das cadeiras" em suas diretorias para obter quórum nas decisões. Nesta semana, o Senado realiza sessões presenciais para a votação de indicações a embaixadas brasileiras e outras autoridades, que dependem de deliberação secreta.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.