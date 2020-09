Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, seguindo tom positivo de NY

23/09/2020 | 07:19



As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, 23, seguindo o tom positivo de Wall Street após comentários encorajadores de autoridades dos EUA. Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,17%, a 3.279,71 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,83%, a 2.202,18 pontos.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve leve valorização de 0,11% em Hong Kong, a 23.742,51 pontos, e o sul-coreano Kospi apresentou ganho marginal de 0,03% em Seul, a 2.333,24 pontos.

Já o Nikkei encerrou o pregão em Tóquio em ligeira baixa de 0,06%, a 23.346,49 pontos. Nos dois últimos dias, a bolsa japonesa não havia operado devido a feriados nacionais. Nesse período, os mercados asiáticos acumularam perdas.

Também ficou no vermelho hoje o Taiex, que caiu 0,49% em Taiwan, a 12.583,88 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana teve seu melhor dia desde junho, impulsionada principalmente por ações do setor industrial. O S&P/ASX avançou 2,42% em Sydney, a 5.923,90 pontos, interrompendo uma sequência de quatro sessões negativas.

Os ganhos na Ásia e no Pacífico predominaram após o desempenho positivo das bolsas de Nova York ontem, em especial de papéis de tecnologia. Em testemunho no Congresso americano, o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, renovou na terça-feira compromisso de usar todos os instrumentos necessários para superar a crise provocada pela covid-19. Já o Secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, reiterou que a Casa Branca está em busca de um acordo no Legislativo para um novo pacote fiscal. (Com informações da Dow Jones Newswires).