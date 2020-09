S.Caetano vai a Piracicaba a dois passos do acesso

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



23/09/2020 | 00:10



O São Caetano dá hoje o primeiro dos dois últimos passos rumo ao acesso para a elite do futebol paulista. A partir das 17h, o Azulão mede forças com o XV de Piracicaba, no Estádio Barão de Serra Negra, no duelo de ida pelas semifinais da Série A-2 do Estadual. Este compromisso, que marca o reencontro dos finalistas da Copa Paulista 2019 (vencida pelo Azulão) é apontado pelo técnico Alexandre Gallo como o jogo do ano até aqui.

“Dentro das nossas conversas analisamos os próximos noventa minutos como os mais importantes do campeonato. A gente não pensa nos 180 minutos, pois o foco nosso é fazer grande primeira partida para trazer bom resultado”, afirmou. “Precisamos ter muita atenção. O time deles possui uma boa equipe e é bem dirigida”, emendou Gallo, que teve discurso endossado pelo meia Anderson Rosa. “O nosso objetivo principal é o acesso e, por isso, serão duas finais.”

Técnico do XV pensa em carregar vantagem para jogo da volta

O técnico Evaristo Piza, do XV de Piracicaba, chega para a partida de hoje pregando total respeito ao São Caetano e, ao mesmo tempo, espera que o time faça a lição de casa para carregar alguma vantagem para a volta, quarta-feira da semana que vem, no Estádio Anacleto Campanella.

“Sabemos da qualidade do adversário, mas estamos preparados para fazer um grande jogo. A expectativa é grande para entrarmos bem, conseguirmos um bom resultado e irmos mais tranquilos para a volta, em São Caetano. É uma das partidas mais importantes da temporada para nós, atletas, direção e torcida”, declarou Piza.

O XV de Piracicaba tem duas dúvidas para a partida. Robertinho e Erison aguardam liberação do departamento médico para jogar.