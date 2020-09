Receita libera hoje consulta ao 5º e último lote do IR

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



23/09/2020 | 00:06



A Receita Federal libera hoje, às 9h, a consulta ao quinto e último lote de restituição do IR (Imposto de Renda) 2020. Dessa forma, o contribuinte que não for contemplado deve acessar o quanto antes o extrato da declaração para verificar possíveis inconsistências, pois caiu na malha fina.

Será depositado no dia 30, a 3.199.567 pessoas, o montante de R$ 4,3 bilhões. De acordo com o Fisco, está incluído no lote quem enviou suas informações até 15 de setembro. Os valores são corrigidos em 1,35% pela Selic acumulada desde o fim do prazo para o acerto de contas com o Leão, neste ano em 30 de junho, excepcionalmente, devido à pandemia do novo coronavírus.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar o site da Receita (http://idg.receita.fazenda.gov.br) ou o aplicativo disponível para smartphones e tablets. Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para 0800-729-0001 para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.

MALHA FINA

Caso não esteja neste lote, no Portal e-CAC é possível verificar, no serviço Meu Imposto de Renda, se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nesta hipótese, o contribuinte pode avaliá-las e fazer a autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora. Para gerar a senha do e-CAC é preciso ter em mãos os recibos de entrega da declaração dos últimos dois anos.

É importante verificar o quanto antes porque, se a retificação implicar diferença de IR a pagar, o contribuinte será penalizado com multa pelo atraso no pagamento dessa diferença de imposto. Essa multa corresponde a 1% ao mês sobre o valor do IR atrasado, até o limite de 20%, acrescida de juros mensais proporcionais à Selic.