Amigas reúnem em livro histórias do universo feminino

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



23/09/2020 | 00:01



Memórias de 14 mulheres – 13 delas do Grande ABC e uma da Capital – compõem as páginas do livro II Dolce Far Niente - das Amigas do Vinho (Editora Uni, 194 páginas, R$ 20), cujo pré-lançamento é hoje, a partir das 18h30, na Pizzaria La Vicenza (Rua Piauí, 861), em São Caetano. Por causa da pandemia, o evento será delivery. Os interessados passam e pegam o exemplar com dedicatória. Sexta-feira, data do lançamento oficial, haverá live a partir das 20h com as autoras no Facebook (O Grupo do Vinho) e no YouTube (canal STN Caption).



O livro ganha vida por 19 crônicas escritas a partir de experiências em conjunto das autoras, que se reúnem desde 2015.



Segundo a pedagoga de São Caetano Carla Sortino Bassi, 51 anos, uma das autoras da obra e responsável pela criação do grupo, o livro fala de momentos engraçados, viagens, fatos sobre o universo da mulher. “São histórias que vivemos juntas antes da pandemia”, revela.



Ela conta que não foi fácil escrever em 14 pessoas. Temas foram sugeridos e discutidos semanalmente. As ideias iam aparecendo, se entrelaçando, com uma autora lembrando a outra de um detalhe a mais.



Apesar do título, Carla conta que não há nada sobre vinho no conteúdo. “Não é para falar dele. Apenas gostamos de bebê-lo. O vinho é só uma desculpa”, diverte-se. “São nossas experiências, de um grupo que se formou na minha casa. No início eram quatro pessoas. No segundo encontro, dez. No livro somos em 14, mas a turma tem mais gente”, diz.



Além de Carla, assinam a obra Aline Lages, Anabela Tombolato de Faria, Cláudia Cristina Candido, Cláudia Márcia Teixeira, Fabiana Bononi do Carmo, Maria Regina Manzini, Maria Teresa Bucci, Neves Celeste Suhadolnik, Sandra Martinello e Wanderléia Sofia Bastos. Colaboram Marcia Huck, Rebeca Martinez e Sofia Bastos Bogsan.



A andreense Anabela Tombolato, 64, diz que é um livro feito por amigas. “É algo sem maiores pretensões. Colocamos nas páginas o que estava nos nossos corações”, comenta.