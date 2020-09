Os contadinos do Vêneto descobrem Jundiahy

Ademir Medici

Jundiahy, grafia antiga utilizada por Fornazza. O nome tem origem tupi e vem da palavra jundiá, que significa bagre, e ‘Y’ significa rio. Alguns estudiosos também consideram o termo yundiaí como “alagadiços de muita folhagem e galhos secos”.

Fonte: Prefeitura de Jundiaí

No Brasil, a fuga das fazendas

Texto: José Roberto Fornazza

Por que vieram? Por que encararam uma viagem de três meses a um lugar completamente desconhecido, e sem retorno? Imagino a situação de desespero por que passavam.

Eram famílias de contadinos, ou seja, de camponeses, com uma exceção, a famiglia Fornasa.

Seus paeses de origem eram Costabissara (Vicenza), Noventa de Piave (Treviso), Grantorto (Padova), Recoaro di Terme (Vicenza) e Valdagno (Vicenza). Todos do Vêneto, e ainda bem que vieram, pois a região foi duramente bombardeada na Primeira Guerra Mundial, em especial a região de Treviso, no Rio Piave.

Ao chegarem, passaram pela Hospedaria dos Imigrantes, hoje Memorial dos Imigrantes, no Brás. Em seguida, foram despachados para carpir café, no lugar dos escravos recém-libertados. Em pouco tempo, todos fugiram das fazendas e foram melhorar de vida nos centros urbanos.

A exceção foi Stefano Fornasa, meu bisavô na linha paterna, cuja família era de Valdagno (Vicenza), na época e até hoje um polo da indústria têxtil italiana. A família inteira veio para trabalhar nas tecelagens de Jundiahy. Stefano tinha uma vantagem competitiva que era decisiva: era alfabetizado!

‘Não vai dar certo’

Texto: Antonio de Andrade

Ao apoiar, financeiramente, o projeto de Assis Chateaubriand de criar a televisão brasileira, empresários paulistas forneceram um autêntico cheque em branco para que o empresário prosseguisse na empreitada que, comercialmente, estava disponível apenas nos EUA e, mesmo naquele país, vista com muita temeridade.

A revista mensal Seleções, versão brasileira da norte-americana Reader''s Digest, divulgadora mundo afora dos ideais do american way of life, apresentou, na edição de setembro de 1946, um artigo traduzido da semanal Saturday Evening Post que, entre outros aspectos, colocava em dúvida a própria viabilidade da televisão no futuro.

Do artigo de 1946, quatro anos antes da inauguração da TV no Brasil:

Dentro da própria indústria há pessoas competentes segundo as quais a televisão continuará a marcar passos como até hoje, pelo menos durante mais dez anos (...)

Afirmam que a televisão não tem utilidade prática durante o dia, pois as donas de casa raramente estão dispostas a sentar-se ao lado de um receptor para contemplar sua tela.

É possível que as estações estejam condenadas a perder dinheiro durante muitos anos, havendo até quem diga que nunca poderão ganhá-lo (Continua).

Diário há meio século

Quarta-feira, 23 de setembro de 1970 – ano 13, edição 1341

Manchete – Ofensiva guerrilheira contra Amã, na Jordânia.

Música –Jornalista Hildebrando Pafundi entrevista o cantor Noite Ilustrada, que se apresentava em Santo André.

Baile – No auge da carreira, Os Incríveis apresentam-se no ginásio do Clube Bochófilo de Santo André, presidido por Candinho Oneda.

Em 23 de setembro de...

1812 –Criada a Freguesia de São Bernardo, a nona da cidade de São Paulo, e sua respectiva paróquia religiosa, que pelos 100 anos seguintes seria a única do atual Grande ABC.

1915 – Centro do Apostolado da Oração de Santo André é visitado pelo padre Theophilo Sevignani, diretor diocesano da mesma associação, que conta atualmente com 1.000 sócios.

1920 – Edu Chaves realizava vôos diários com passageiros na sua escola de pilotagem. Os vôos eram iniciados no aeródromo de Guapira, na Zona Norte paulistana, hoje Parque Edu Chaves (loteamento residencial).

Nota – Os antigos do bairro gostam de dizer que ali foi o berço da aviação brasileira.

1925 – Lei municipal autoriza a desapropriação de áreas entre Santo André e São Bernardo para a passagem da linha de bondes da Empresa Imobiliária de São Bernardo.

São atingidos imóveis das famílias Assumpção, Fischer, Zanetti, Sabatini, Gerbelli, Liberato, Pelosini, Artioli, Fantinatti e Bertoucelli.

1933 – Fundado o Sindicato dos Operários Metalúrgicos de Santo André, que obtém registro federal em 1934. Aos 87 anos, o sindicato possui um acervo histórico com 70 mil páginas de jornais, revistas, fotos, cartazes, panfletos, entre outros documentos.

1975 – Cantor João Bosco faz show no campus da FEI, em São Bernardo.

1985 – Realizado no CA Aramaçan o congresso técnico da 50ª edição dos Jogos Abertos do Interior: 128 cidades inscritas, com 6.000 atletas. Início dos Jogos: 2 de outubro.

Hoje

Dia do Soldador

Dia do Técnico Industrial e do Técnico em Edificações

Dia Nacional do Sorvete

Santos do Dia

Lino

Helena de Bolonha

Tecla de Icônio

PIO DE PIETRELCINA (Itália, 1887 – 1968). Guia espiritual de tantos: para ele, a atividade mais importante era a celebração da Santa Missa

Município Paulista

Hoje é o aniversário da estância turística de Serra Negra, elevada a município em 1859, quando se separa de Mogi-Mirim.