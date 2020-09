Juventude perde para o CRB, mas avança às oitavas na Copa do Brasil

22/09/2020 | 21:16



O Juventude levou a melhor sobre o CRB pela quarta fase da Copa do Brasil e avançou para as oitavas de final. Apesar de derrota por 1 a 0 nesta terça-feira à noite, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), o time gaúcho avançou pelo bom resultado conquistado no jogo de ida. Como venceu por 2 a 0 em casa, na primeira partida, o Juventude podia até perder por um gol de diferença. E foi justamente o que aconteceu.

Agora, o Juventude aguarda sorteio para conhecer o adversário na próxima fase. Além dos cinco times classificados desta quarta fase, outros 11 times entram nas oitavas de final: os oito classificados para a Copa Libertadores, além do campeão da Série B, o Red Bull Bragantino, o campeão da Copa Verde, o Cuiabá, e o campeão da Copa do Nordeste, o Fortaleza.

Precisando de uma boa vitória, o CRB começou mais ofensivo enquanto o Juventude se preocupava mais em administrar a vantagem construída no jogo de ida.

No entanto, a postura do time da casa surtiu efeito ainda no primeiro tempo. Aos 32 minutos, o artilheiro Léo Gamalho recebeu dentro da área e foi derrubado por Wellington. O árbitro mineiro Felipe Fernandes de Lima marcou pênalti e o próprio Léo Gamalho cobrou com tranquilidade para abrir o placar.

Na segunda etapa, a situação se repetiu, com o CRB pressionando e o Juventude fechado. No entanto, o visitante melhorou com as substituições, especialmente as entradas do experiente meia Wagner e do atacante Breno Lopes, e passou a responder nos contragolpes.

Com a defesa bem postada, o Juventude sofreu com as bolas altas do CRB até o final, mas conseguiu segurar o resultado favorável. Apesar do grande volume de jogo, o time alagoano não exigiu muitas intervenções do goleiro Marcelo Carné e acabou dando adeus à Copa do Brasil mesmo com a vitória.