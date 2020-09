Homem é acusado de estuprar três meninas da própria família

Do Diário do Grande ABC



22/09/2020 | 18:54



Um homem, identificado como Danilo, teria estuprado a enteada de 12 anos com necessidades especiais e mais duas cunhadas de 13 e 18 anos. As famílias moram na comunidade do Coca, em Diadema. A polícia requisitou exame sexológico na garota com necessidades especiais, que deu positivo para o abuso.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, registrado nesta terça-feira (22), na Delegacia da Mulher da cidade, a mãe da menina de 12 anos ficou sabendo que o atual companheiro praticava os atos com sua filha e sobrinhas no domingo (20). Segundo ela, ele confessou os abusos, que teriam começado há mais de 5 anos. Danilo estaria na casa da família dele.

Conforme nota enviada pela Secretaria de Segurança Pública, “o caso foi registrado como estupro de vulnerável pela DDM, que instaurou inquérito policial. A equipe trabalha para identificar o autor e esclarecer os fatos. As investigações prosseguem”.