3 cidades para curtir a primavera no Brasil

Redação

Do Rota de Férias



22/09/2020 | 18:48



A primavera no Brasil começou, e alguns destinos ficam ainda mais especiais para quem deseja aproveitar a natureza nesta época do ano. Até 21 de dezembro, cidades como Holambra (SP), Paraty (RJ) e Gramado (RS) ganham cores especiais. Veja o que fazer e algumas sugestões de hospedagem nesses destinos.

Onde ir durante a primavera no Brasil

Holambra

A cidade de Holambra, no interior paulista, é a capital nacional das flores. Seu nome – junção das palavras Holanda, América e Brasil – se dá em virtude da colônia neerlandesa que se firmou na antiga fazenda Ribeirão.

Mais do que uma estância turística, Holambra é reconhecida nacional e internacionalmente por sua vocação para a produção de belíssimas flores que enfeitam casas, parques e jardins de todo o Brasil.

Com aproximadamente 40 km² de área rural, o município é responsável por cerca de 50% do mercado florista do país, além de contar com diversos mercados especializados em vendas por varejo que garantem aos visitantes a oportunidade de levar para casa um pouco da magia das famosas flores holambrenses, diversas nas cores, cheiros, formas e tamanhos.

Onde ficar em Holambra

1948 Hotel

O 1948 Hotel, cujo nome homenageia o ano em que os holandeses chegaram a Holambra, é indicado para quem procura um local aconchegante e moderno no centro da cidade. Fica a poucos metros dos principais restaurantes e pontos turísticos locais, como os campos de flores e o Moinho Povos Unidos.

Paraty

Patrimônio Histórico Nacional, a bela cidade colonial fluminense preserva até hoje inúmeros encantos naturais e arquitetônicos. Após a abertura da Estrada Paraty-Cunha e, principalmente, a construção da Rodovia Rio-Santos, na década de 1970, Paraty torno-se polo de turismo nacional e internacional.

Em sua área, cercada de Mata Atlântica por todos os lados, encontram-se o Parque Nacional da Serra da Bocaina, a Área de Proteção Ambiental do Cairuçú, onde está a Vila da Trindade, e a Reserva da Joatinga.

Os arredores também são lindos, como a vizinha Cunha (SP), a uma hora de lá, que abriga o Lavandário – propriedade privada para o cultivo orgânico de lavandas e ervas aromáticas. O local oferece belas visas, além de cafeteria e loja de produtos desenvolvidos com óleos essenciais e plantas, onde também podem ser adquiridas mudas.

Onde se hospedar em Paraty

Pousada Porto Imperial

Divulgação Pousada Porto Imperial, em Paraty

Localizada nas proximidades da Praça da Matriz de Paraty, a pousada Porto Imperial conta com 43 apartamentos. O jardim temático do empreendimento, o primeiro da cidade, reúne diversas bromélias, plantas típicas da Mata Atlântica. Mais de 70 espécies identificadas se espalham pela área verde.

Gramado (RS)

Gramado se mostra encantadora e charmosa não apenas por suas ruas floridas, mas também pela arquitetura europeia, a ampla rede hoteleira e a gastronômica Entre seus pontos turísticos estão Lago Negro, Lago Joaquina Rita Bier e o Le Jardin Parque de Lavanda.

O município faz parte da Região das Hortênsias, que abrange ainda Canela, Nova Petrópolis, Picada Café, São Francisco de Paula e Caxias do Sul. Em todas essas cidades há um predomínio de flores coloridas durante a primavera no Brasil.

Onde ficar em Gramado

Estalagem La Hacienda

A Estalagem La Hacienda é integrante da Associação Roteiros de Charme. O local conta com chalés rústicos, que ficam cercados por uma enorme área de natureza intocada. No jardim, as lavandas crescem trazendo um perfume agradável para o ambiente.

Relaxar à beira da piscina, cavalgar ou fazer uma massagem relaxante são algumas das opções para aproveitar o empreendimento, que oferece ainda um restaurante de gastronomia internacional com produções artesanais de pães, doces e bolos. Além dos seis chalés, a La Hacienda tem uma casa completa, com jardim, varanda e vista panorâmica para o vale verde que cerca a Serra Grande.