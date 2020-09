Corrida de São Silvestre é adiada para julho de 2021

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



22/09/2020



A tradicional Corrida de São Silvestre, evento que acontece anualmente no dia 31 de dezembro desde a primeira edição, em 1925, teve adiamento confirmado pela organização na tarde desta terça-feira, passando para 11 de julho de 2021. O motivo é a pandemia do novo coronavírus, que já proporcionou suspensão, cancelamento ou postergação de diversos outros eventos esportivos, incluindo os Jogos Olímpicos de Tóquio, que também passaram para julho de 2021.

"A decisão pela transferência leva em consideração a instabilidade do cenário atual, onde os decretos de quarentena estão sendo postergados, não havendo ainda uma definição de retorno das corridas de rua deste porte até o mês de dezembro", justificaram, via nota,os organizadores.

Dessa forma, 2021 contará com duas edições da prova, sendo esta em julho e outra em 31 de dezembro. A decisão de adiar a São Silvestre não foi unânime e desagradou alguns dos apoiadores, que sugeriram alternativas como uma corrida virtual (com atletas enviando seus resultados à organização) ou uma versão com número reduzido de participantes. Ambas, porém, não tiveram êxito.