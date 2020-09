São Bernardo FC perde do São Bento por 3 a 0 em Sorocaba

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



22/09/2020 | 17:16



O São Bernardo FC se complicou muito na busca pelo acesso na Série A-2 do Campeonato Paulista. Na tarde desta terça-feira (22), no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, o Tigre visitou o São Bento, pelo primeiro jogo das semifinais e perdeu por expressivos 3 a 0. Agora, o Tigre depende praticamente de um milagre na partida da volta, terça-feira da semana que vem, no Estádio 1º de Maio, quando terá de vencer por quatro gols de diferença ou marcar três a mais do que o adversário para levar a definição para os pênaltis, únicas condições para ainda chegar à promoção de volta à elite.

O São Bento abriu o placar logo aos nove minutos de jogo, aproveitando desatenção da defesa do Tigre. Após bola alçada na área, Alex Guedes desviou e enganou Moisés Júnior: 1 a 0. Pouco depois, o arqueiro são-bernardense protagonizou lance infeliz: após levantamento sem grande perigo, tentou defender em dois tempos, mas perdeu o controle da bola e Bambam apareceu para empurrar às redes: 2 a 0.

O São Bernardo FC estava completamente atordoado. Os gritos de Marcelo Veiga à beira do campo não pareciam surtir efeito. Ofensivamente, o time tinha muita dificuldade para chegar ao gol do adversário. E a situação toda piorou quando Rodrigo Souza foi exageradamente expulso no fim da primeira etapa, em lance que contou com a participação do árbitro de vídeo.

Com dez jogadores em campo na segunda etapa, o Tigre tentou administrar a situação para não ter a desvantagem aumentada. O São Bento, por sua vez, trocava passes em busca de espaço. Quando o São Bernardo FC tentou sair um pouco mais para diminuir o prejuízo, acabou castigado. Em contra-ataque após bola perdida por Léo Cereja, Igor carregou desde o meio do campo, venceu as marcações de Leandro Amaro e Natan e bateu na saída de Moisés Júnior: 3 a 0, placar final.

"Jogo abaixo do esperado e do que a gente vem jogando. Estamos tristes, não rendemos hoje. Vamos tentar fazer diferente dentro de casa", avaliou o zagueiro Leandro Amaro.