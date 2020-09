Emílio Dantas brinca sobre gravar série com a namorada Fabíula Nascimento: Confesso que achei que ia dar rolo

22/09/2020 | 17:10



Emílio Dantas e Fabíula Nascimento conversaram com Ana Maria Braga durante a participação dela no Encontro com Fátima Bernardes, nessa terça-feira, dia 22.

Eles contaram sobre uma experiência diferente: gravar a série Amor e Sexo na casa deles, por conta da pandemia. Eles, que protagonizam o terceiro episódio, gravaram tudo sozinhos, e Emílio brincou:

- Confesso que achei que ia dar rolo, a gente tem muito espírito de liderança. (...) Durante o processo foi muito legal, naturalmente a gente foi se adequando, virando um time mesmo.

Nascimento, por sua vez, contou que ficou orgulhosa de participar do trabalho - já que fizeram sozinhos, mesmo que orientados remotamente por outros profissionais da equipe:

- É um projeto muito lindo, dá orgulho de fazer parte, de ser pioneira nesse esquema de dramaturgia remota.