Anitta fala sobre planos de ser mãe e não descarta a possibilidade de adoção

22/09/2020 | 16:10



Anitta lançou a música Me Gusta, que já está com 18 milhões de visualizações no YouTube, ao lado de Cardi B e Myke Towers na última sexta-feira, dia 18. Para falar sobre o sucesso do novo single, a cantora fez uma live com a Vogue Brasil e contou que não esperava tanta repercussão em tão pouco tempo:

- Eu estou muito feliz, não esperava. A verdade é que estava em dúvida sobre a repercussão. Querendo ou não, por mais que eu estivesse ao lado de dois artistas gigantes, ainda sou nova lá fora. Então, sempre fica aquela duvidazinha. Mas conseguimos um resultado incrível.

A cantora também falou um pouco sobre o que os fãs podem esperar de seu próximo álbum:

- Vamos ter uma mistura de ritmos brasileiros, como bossa nova e samba. O meu próximo single estarei completamente sozinha no clipe.

Por fim, Anitta, que já revelou que se soubesse que teríamos uma quarentena em 2020 teria engravidado, falou sobre sua vontade de ser mãe e não descartou a possibilidade de uma adoção:

- [Quero ser mãe] com uns 30 e poucos anos. Vou parar para me concentrar nisso. Tudo o que eu faço precisa ter um foco. Eu adotaria, sim. Não preciso de homem para isso. Aliás, não preciso de homem para nada.