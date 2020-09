Ana Hickmann relembra a vez que fugiu de casa: - Fiquei com dor na cosciência

22/09/2020 | 16:10



Ana Hickmann adora compartilhar momentos de sua vida nas redes sociais. Em seu canal no YouTube, a apresentadora relembrou histórias do seu passado ao lado do marido, Alexandre Correa. Ana contou sobre a vez em que fugiu de casa para deixar seu pai irritado:

- Quando meu pai e minha mãe se separaram, eu queria fazer de tudo para aporrinhar a vida do meu pai. Um dia, para fazer meu pai ficar bravo, o que eu fiz? Fugi de casa. Fui para a casa da tia do meu namoradinho. Aí eu cheguei lá e fiquei com dor na consciência. Liguei para a minha vizinha que tinha telefone e que morava do lado da casa da minha mãe. Falei: Tia, eu preciso falar com a minha mãe; Então, eu contei para a minha mãe que eu tinha fugido de casa. Fiquei na casa dessa senhora três dias e depois voltei para casa.

Depois de contar a história, Alexandre perguntou à esposa:

- Com quantos anos você perdeu a virgindade?

E Ana Hickmann respondeu:

- Por acaso foi dessa vez que eu fugi. Foi com 15 [anos de idade].

A apresentadora aproveitou o momento para contar sobre uma festa que deu escondida da mãe:

- Uma vez eu queria ir a uma festa. Aí não podia ir, porque eu era muito nova. Minha mãe disse: Não, você não vai nessa festa. Aí os meus amigos foram conversar com a minha mãe. E ela falou: Então, vamos fazer o seguinte: faz a festinha aqui em casa, na garagem. Bom, ela deu autorização, disse que sim. Meus pais já eram separados, a garagem da minha mãe era grande. A gente abriu a porta. Meus amigos trouxeram uma banda, colocaram lá dentro. O que era para ser dez pessoas, virou 50. E minha mãe só ficou sabendo disso depois que ela chegou em casa. Acho que não preciso contar mais nada, né? Eu era virada no Jiraiya quando era mais nova.