ONU: Macron diz que mundo não pode ficar à mercê da rivalidade entre EUA e China

22/09/2020 | 15:18



O presidente da França, Emannuel Macron, afirmou nesta terça-feira, 22, em discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que o mundo não pode ficar à mercê da rivalidade entre os Estados Unidos e a China.

A fala do mandatário francês foi marcada por uma série de pedidos de paz e pulso firme contra o terrorismo e a proliferação de armas de destruição em massa, citando o Irã e a Coreia do Norte. "Também não toleraremos uso de armas químicas na Europa, Rússia e Síria", destacou. Ele ainda pediu esclarecimento do caso de envenenamento do líder da oposição russa Alexei Navalny.

Sobre a covid-19, Emannuel Macron disse ter certeza de que uma cura virá, mas que a humanidade precisa aprender a "conviver com o vírus".