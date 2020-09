Terraço Itália reabre com salas renovadas e medidas de segurança

Redação

Depois de permanecer quase seis meses fechado por conta da pandemia de covid-19, o Terraço Itália, edíficio ícone de São Paulo, reabriu as portas, em horários ainda restritos, mas com novidades. As salas foram repaginadas, permitindo uma experiência visual mais ampla. No novo projeto, a Sala São Paulo e todas as áreas comuns do complexo passaram a adotar o mesmo design da Sala Nobre, renovada em 2016.

Os corredores, os banheiros e a escada que une os ambientes do Terraço Itália também foram renovados. A sala panorâmica e o bar (que ganhará novos estofados e persianas) devem ser finalizados até o fim de setembro.

Segundo a arquiteta e designer de interiores Christina Hamoui, foram mantidos os revestimentos em nogueira, pisos em mármore Travertino e detalhes em mármore Nero Portoro. Assim, o projeto mesclou elementos clássicos e modernos para preservar a identidade do local, cartão-postal da cidade. Foram mantidas as cadeiras modelo medalhão e as antigas colunas do centro da sala, marcos da estrutura original.

Terraço Itália

Avenida Ipiranga, n°344 – 41° – Centro

São Paulo – SP

Reservas: SP (11) 2189-2929

Formas de Pagamento: todos os cartões de crédito e débito



A cozinha, por sua vez, segue sendo comandada pelo chef Pasquale Mancini. O menu traz clássicos da culinária toscana e de outras regiões da Itália. Uma das novidades é o pappardelle ao ragu de cordeiro (R$ 126).

Medidas de segurança

Para seguir as normas e protocolos de segurança e prevenção recomendados pela OMS, as mesas do Terraço Itália foram dispostas com o espaçamento recomendado, de modo a permitir o distanciamento entre as pessoas.

Os menus estão disponíveis em QR Code, e garçons atendem com máscaras e luvas. Sachês com álcool gel estão disponíveis em todas as mesas. O serviço de valet, por sua vez, recepciona os clientes com os mesmos critérios de higienização no recebimento e devolução dos veículos.

Novo horário de funcionamento

Jantar – Todos os dias (inclusive domingos) das 18:00 às 22:00

Reservas: 18:00 – 19:00 – 20:30

Almoço – Todos os dias das 12h às 16h

Reservas: 12:00 – 13:30 – 14:30



