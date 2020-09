22/09/2020 | 15:10



O Now United anunciou nesta segunda-feira, 21, que a libanesa Nour Ardakani, de 18 anos, será a nova integrante do grupo pop, que tem 16 jovens músicos. "Estou muito animada em honrar e representar a região do Oriente Médio e do Norte da África no Now United. Também estou ansiosa para conhecer cada um dos membros do grupo e aprender sobre suas diferentes culturas", afirmou a cantora em vídeo.