Flávia Viana divulga foto coladinha com Gabriel: Me faz me sentir a Mulher-Maravilha

22/09/2020 | 15:10



Flávia Viana segue encantando os fãs e seguidores ao mostrar Gabriel, seu filho caçula!

No Instagram, a influenciadora postou uma foto em que aparece com o nariz coladinho com o do filho e escreveu:

Ele me faz sentir a Mulher Maravilha! Minha melhor versão sem dúvida! Mamães sabem que a palavra de ordem é doação! Mas de que valeria essa vida se não fosse para doarmos nosso melhor para as pessoas? Deus nos capacitou para isso! Te amo filho! Pelos olhos da irmã Sabrina.

Já nos Stories, Flávia contou que a fase do puerpério tem sido complicadinha por conta das dores da cesariana que realizou.

A dor de uma cesariana, o pós é muito difícil. Estou me cuidando, disse.

Ela ainda contou que está muito inchada por causa do parto e até parece que ainda está grávida.

-Eu me assustei um pouco quando eu sai da cirurgia, que eu cheguei no quarto, falei: mas gente, não tiraram o Gabriel? Ainda estou grávida? A barriga fica do tamanho que estava quando estava grávida. , contou.

Para completar, ela disse que para diminuir o inchaço e fazer o corpo voltar aos poucos a sua forma de antes da gravidez tem bebido muita água, feito exercícios de respiração, usado a cinta algumas vezes ao dia e até deixou de comer algumas besteirinhas, focando numa alimentação 100% saudável.