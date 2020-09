Foragido da justiça é recapturado em São Caetano

Do Diário do Grande ABC



22/09/2020 | 14:42



Um homem, identificado como Marcel Venancio de Oliveira,43 anos, foi preso na noite desta segunda-feira (21), por policiais militares da Força Tática na Rua Lisboa, bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Oliveira era procurado pela Justiça.

Segundo a ocorrência, os agentes faziam ronda pelo local quando receberam as características de um indivíduo foragido que andava pela região. Com as informações do suspeito, os policiais decidiram intensificar as buscas na área, quando cruzaram com um homem com as semelhanças informadas, resolveram abordá-lo. Com ele nada de ilícito foi encontrado, mas após pesquisa ao Copom (Companhia de Operações da Polícia Militar) descobriram que o indivíduo era procurado pelo crime de lesão corporal.

Ele foi encaminhado ao 1º DP (Fundação), onde o boletim de ocorrência foi registrado e onde aguardará a decisão da Justiça.