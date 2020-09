Comediante dá detalhes sobre como foi o reencontro de Brad Pitt e Jennifer Aniston em evento virtual

22/09/2020 | 14:10



Jennifer Aniston e Brad Pitt se reencontraram recentemente em uma transmissão para a leitura do roteiro do longa Picardias Estudantis ao lado de outros famosos! O ex-casal, que passou por um divórcio atribulado em 2005, mas hoje em dia cultiva uma amizade, mostrou entrosamento durante o evento virtual.

E quem deu mais detalhes por estar justamente fazendo parte disso? O comediante Dane Cook, que organizou tudo! Em entrevista ao podcast Better Together with Maria Menounos, ele primeiro disse o seguinte:

- Quando eu mandei mensagem [para Jen], ela estava - não estou tentando tornar tudo mais fofo - ela não poderia ter sido mais encantadora, divertida, animada. Mais uma vez, eu soube que assim que aqueles primeiros nomes estavam lá, quando Brad Pitt... começou a aparecer, eu pensei: Sim! Isso vai acontecer.

Em seguida, ele confirmou que Jen entrou para o projeto antes de Brad:

- Assim que sua equipe conversou com ele, tenho certeza que foi tipo: Este já está lá até agora. Não houve hesitação, não havia regras, não havia nada. Não havia nada como... eles não eram permitidos... Não! Zero. Nenhum drama.

E ainda acrescentou:

- Os dois se uniram. O que você viu foi absolutamente o que esperávamos, o que foi apenas um belo noivado entre duas pessoas enormes e incrivelmente talentosas!

Fofo, né?