Trump cita 'trabalho incrível' de seu governo na resposta à covid

22/09/2020 | 13:14



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a alegar que o governo americano tem feito "um trabalho incrível" na resposta à covid-19. "Queria que a China não tivesse deixado esse vírus se espalhar", criticou, em entrevista à emissora Fox 2 Detroit.

Além disso, Trump comentou sobre a perspectiva de indicar um nome para a Suprema Corte, com a morte na sexta-feira de Ruth Bader Ginsburg. Ele voltou a dizer que apontará uma mulher e mostrou otimismo sobre a perspectiva de conseguir confirmar seu nome a tempo, mesmo com a campanha eleitoral em andamento. "Temos apoio do Senado, acho que teremos todos os votos necessários" para confirmar o nome na Casa legislativa, apontou. Trump não quis adiantar pistas sobre a escolha, mas disse acreditar que "todos estarão muito felizes" com ela.