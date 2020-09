Archie Harrison teria encantado o avô, príncipe Charles, ao tentar chamá-lo de vovô por vídeo

22/09/2020 | 13:10



Príncipe Harry completou 36 anos de idade no último dia 15, e recebeu as felicitações da família real. De acordo com o Daily Mail, no entanto, o príncipe também comemorou a data com uma chamada de vídeo com seu pai, o príncipe Charles, ocasião em que seu filho Archie Harrison acabou roubando a cena e encantando ao avô.

De acordo com uma fonte do veículo, Meghan fez um bolo especial para a ocasião e a família se reuniu virtualmente com o Príncipe de Gales para celebrar a data. Durante o encontro, Archie teria encantado a todos com seu comportamento atrevido, e deixado o avô emocionado ao chamá-lo de pa. Vale lembrar que, em inglês, o termo avô é traduzido como grandparent, e vovô pode ser dito como grandpa.

A fonte ainda acrescenta que o pequeno divertiu os pais e o avô quando, depois que Harry apagou as velas do bolo, tentou assoprá-las também.

Um especialista da família real também alegou que Harry teria tido uma reunião virtual com o irmão, príncipe William, para celebrar seu aniversário. Apesar de rumores de desentendimento entre os dois terem ganhado força nos últimos meses, o Daily Mail afirma que a correspondente real Katie Nicholl acredita que a distância física entre os dois tem sido boa para a reconstrução da relação conforme eles voltam a se falar com mais frequência:

- Os irmãos se falaram no aniversário de Harry. Não é nenhum segredo que tem sido um caminho pedregoso entre eles. Mas eu realmente acho que a distância tem sido uma coisa boa para eles. Eles estão falando mais do que antes.