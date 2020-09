Defesa de Rose Miriam di Matteo entrega documento que traz prova definitiva da união dela com Gugu Liberato

22/09/2020 | 13:10



Em novembro vai completar um ano da morte de Gugu Liberato, mas ainda corre na justiça o processo em que Rose Miriam di Matteo, viúva e mãe dos três filhos do apresentador, pede o reconhecimento de união estável, para ter direito à herança deixada por ele. Além de constantemente postar registros nas redes sociais, a médica agora encontrou um documento que pode provar a sua união com Gugu. Segundo informações do jornalista Erlan Bastos, dadas pelo Extra, o documento foi incorporado no processo e nele supostamente há uma declaração do apresentador, assinada por ele, em que Gugu reconhece Rose como sua companheira de muitos anos.

Nelson Williams, advogado de Rose, afirma que o processo corre em segredo de Justiça e causa perplexidade o fato de esta informação ser divulgada nos meios de comunicação. Porém, ele considera o documento como indiscutível na comprovação da união (estável) já que, nele, Gugu reconheceria Rose como a mãe dos filhos e companheira de muitos anos perante o governo dos Estados Unidos, sob pena de perjúrio:

O documento é uma prova definitiva do que há muito estamos discorrendo que, se entre 2010 e 2011 o casal enfrentou uma crise conjugal, logo em seguida se reconciliou e deu continuidade a união, permanecendo a família unida até a trágica morte de Gugu, informou Nelson.

Esse documento é datado de 2016, quando Rose Miriam se mudou com os filhos para os Estados Unidos. Na ocasião, Gugu teria transferido cerca de 550 mil dólares, cerca de dois milhões e 973 mil reais, para que Rose investisse em um time de futebol de Orlando. Essa declaração, de companheira, seria necessária para que a transferência desse dinheiro fosse realizada.

Lembrando que no testamento deixado por Gugu, o apresentador deixou 75% de sua fortuna, avaliada em um bilhão de reais, dividida em partes iguais entre os seus três filhos. Os 25% restantes foram distribuídos igualmente para cinco sobrinhos.