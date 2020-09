Justiça decidirá a partir de hoje se réus por morte da Família Gonçalves vão a júri popular

Do dgabc.com.br



22/09/2020 | 12:45



Tem início nesta terça-feira (22), a partir das 13h30, por vídeo conferência, a primeira audiência do caso da Família Gonçalves, morta de forma brutal em 27 de janeiro. O TJ (Tribunal de Justiça) de São Paulo decidiu ouvir os réus por vídeo por conta da pandemia da Covid-19. O juiz Lucas Tambor Bueno, da Vara do Júri e das Execuções, comandará a sessão por uma câmera e monitor de TV, direto do gabinete dele, no Fórum de Santo André.

Com base no depoimento dos réus, Anaflávia Martins Gonçalves, filha das vítimas; Carina Ramos de Abreu, namorada de Anaflávia. Juliano Oliveira Ramos Júnior, primo de Carina; Jonathan Fagundes Ramos, primo de Carina; e Guilherme Ramos da Silva, vizinho dos primos; das testemunhas, do MP (Ministério Público) e da defesa dos acusados, o magistrado decidirá se eles irão a júri popular.

Relembre o caso - Flaviana Gonçalves, de 40 anos, o marido Romuyuki Gonçalves, 43, e o filho mais novo do casal, Juan Gonçalves, 15, foram assassinados na casa da família em Santo André e depois tiveram os corpos carbonizados no porta-malas de, na Estrada do Montanhão, em São Bernardo, onde foram encontrados.

A promotoria aponta que Anaflávia e Carina queriam R$ 85 mil que estariam guardados no cofre da família. O grupo teria amarrado e torturado as vítimas e quando não encontraram o dinheiro, decidiram matar as três vítimas. Em depoimento, os réus chegaram a confessar o assalto, mas as versões sobre a morte das vítimas foram divergentes.