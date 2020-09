22/09/2020 | 12:40



Com poucos convidados e em uma cerimônia íntima, Fábio Assunção se casará com a advogada Ana Verena Pinheiro Gomes, de 27 anos. Os dois devem trocar alianças no início de outubro, apenas no civil, de acordo com informações do "GShow". Ainda segundo o site, os presentes devem participar de testes para avaliar se têm diagnóstico para covid-19.

Esse será o terceiro casamento do ator, que já tem filhos com Priscila Borgonovi, mãe de João, de 17 anos, e com Karina Tavares, com quem teve Ella Felipa de 7. Discreto em relação à nova namorada, Fábio Assunção raramente publica fotos com ela nas redes sociais. O ator também se relacionou com as atrizes Maria Ribeiro e Pally Siqueira.

O ator está na reprise de Totalmente Demais, na TV Globo, e recentemente compartilhou no Instagram os resultados de uma mudança no estilo de vida, com hábitos alimentares novos e uma rotina de exercícios. Com isso, Fábio Assunção perdeu quase 30 quilos e ganhou músculos mais definidos.