MC Mirella passa a madrugada fazendo faxina em A Fazenda e dá recado aos peões

22/09/2020 | 12:10



MC Mirella deu o que falar na madrugada desta terça-feira, dia 22, por causa de uma faxina que resolveu fazer durante a noite em A Fazenda 12! A peoa não conseguiu dormir e resolveu que iria limpar toda a casa da sede do reality show. Após reclamar da sujeira da sala, Mirella também foi limpar o banheiro e ficou bastante surpresa com a quantidade de sujeira no cômodo.

- Será que eu sou chata? Minha vontade é jogar tudo fora! Isso é uma porquice. Odeio gente porca! Sabe que tem um monte de gente junto e faz isso!, disse ela.

E continuou:

- Tem sangue no pano, velho. Não dá! É demais. Joga fora o pano. Eu não começo as coisas para fazer porcaria. Só faço se for pra fazer com vontade.

Durante a manhã, Jojo Todynho elogiou a amiga pela limpeza do local:

-Tá inspirada, viu? To chocada, menina! Guerreira! Parabéns! Eu também, quando eu estou inspirada, arrumo assim! Inspirada na faxininha!

A funkeira ainda aproveitou para mandar um recado aos peões depois de ter limpado tudo:

- Quem bagunçar essa casa hoje, vocês me falem!

Nas redes sociais, o nome de MC Mirella ficou entre os assuntos mais comentados e muita gente a elogiou, dizendo que além de passar a noite fazendo faxina, Mirella estava doente depois de uma crise alérgica.