Amiga de Anitta faz tour pela mansão da cantora e mostra quarto secreto com algemas e mais: - Será que ela é o Christian Grey?

22/09/2020 | 10:10



Anitta está viajando a trabalho, mas isso não quer dizer que sua mansão na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, esteja vazia. A cantora hospedou a humorista Gkay e, na última segunda-feira, dia 21, avisou que não é de graça. Segundo ela, a amiga terá que alimentar seus cães e, principalmente, reforçar os cuidados com os três novos pets deficientes.

- Minha casa virou hotel. Estou fora do Estado gravando uma coisa super importante. Não é de graça, não. Tem que dar comida para os cachorros, trocar a água, colocar a carinha do Norberto no potinho, porque ele é cego e não acha, explicou Anitta no Instagram Stories.

Gkay, por sua vez, contou em seu perfil:

- Vim para o Rio terminar um filme. Anitta falou: fica lá em casa. Falei: tá bom. Achei que ia chegar aqui e ela estaria. Mas não. Ela mandou eu vir para cuidar dos cachorros, e eu cuido. Se preocupa, não, amiga. Tudo sob controle, contou Gkay.

Sozinha, ela decidiu mostrar detalhes da decoração da cantora, com direito a muitos quadros, sofás e, para a surpresa te todo mundo - inclusive da humorista - um quarto secreto!

No Stories, Gkay gravou tudo, exibindo detalhes do cômodo que possui luz negra, televisão, cama e inúmeros objetos curiosos, como algemas e, até mesmo, o que pareceu ser um vibrador! Surpresa, a amiga de Anitta brincou:

- Será que ela é o Christian Grey?, perguntou, fazendo referência ao protagonista do filme Cinquenta Tons de Cinza!

Mudanças na carreira

Em entrevista para revista britânica Fault, Anitta refletiu sobre os momentos de sua carreira. Questionada sobre um conselho que daria para sua própria versão mais nova, ela disse:

- Eu tenho uma inocência de acreditar que indivíduos serão legais comigo só porque fui gentil com eles. Mas não acredite tanto nas pessoas. Ao mesmo tempo, acho que tudo acontece na vida por uma razão. Não há forma de aprender sem passar por elas. Talvez, por isso, eu não diria nada ao meu eu do passado.

Revirando estes sentimentos, a cantora analisou as barreiras que já enfrentou na carreira.

- Eu sou muito honesta e sempre sou eu mesma. Acho que as pessoas não aceitam tanto a verdade. Até dizem que amam a sinceridade nos outros, mas quando é dito, lhe jogam pedras, como se não estivesse certo. Para mim, minha maior dificuldade é mostrar a todos o meu jeito de ser, que é um pouco distinto dos outros. Ser mulher é difícil, te julgam o tempo todo e não é bem assim com os homens, refletiu.

Recentemente Anitta lançou Me Gusta, sua parceria com Cardi B e Myke Towers, e o single já é um grande sucesso. Ainda assim, a cantora revelou que sente um grande receio em relação ao seu trabalho.

- De mudar a mim por causa das pessoas. Com a minha rotina, o tamanho da minha carreira, e o quão grande tudo se tornou, tenho medo de mudar meu caráter, minha personalidade, quem eu sou.

Mas isso não quer dizer que ela não goste de mudanças. Na entrevista, Anitta finalizou revelando que gostaria de ser um pouco mais misteriosa.

- Queria ser mais misteriosa. Eu diria que sou muito aberta [risos]. Ou, acho que por ser assim é que minha carreira se tornou tão grande.