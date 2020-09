Sinovac inicia 3ª fase de testes de vacina experimental contra covid na Turquia

22/09/2020 | 09:58



O laboratório chinês Sinovac iniciou nesta terça-feira (22) a chamada "fase três" dos testes da vacina que desenvolve contra o novo coronavírus, a Coronavac, na Turquia. De acordo com nota emitida pela empresa, em um primeiro momento, 1.300 profissionais de saúde entre 18 e 59 anos serão voluntários no país, nesta etapa considerada em que é testada a eficácia do imunizante. Em um segundo momento, 12 mil pessoas da população em geral receberão uma dose da vacina ou um placebo, no intervalo de duas semanas. A Coronavac também está sendo testada em São Paulo. O governador João Doria (PSDB) informou nesta segunda-feira, dia 21, que cinco milhões de doses serão distribuídas no Estado ainda no mês de outubro.