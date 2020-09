Após polêmica de traições, Arthur Aguiar volta às redes sociais: Precisei de um tempinho longe

22/09/2020 | 09:10



Arthur Aguiar surpreendeu os seguidores na noite da última segunda-feira, dia 21, ao reaparecer em vídeos no Instagram Stories. Em meio à polêmica do fim do casamento com Mayra Cardi e as inúmeras traições do ator reveladas pela coach, o ator resolveu tranquilizar os fãs e dizer que está tudo bem com ele.

- Olha só quem apareceu depois de tanto tempo! Aqui estou. Nem sei mais se eu sei mexer nisso aqui, se sei fazer. Eu precisei desse tempinho longe, pra dar uma desintoxicada de tudo, ficar um pouquinho comigo, mas foi ótimo. Estou bem. Tudo certo. Muitas pessoas perguntando, mas estou aqui, disse ele.

O ator, de 31 anos de idade, preferiu se manter longe dos vídeos em tempo real nas redes sociais depois de toda a polêmica em torno de sua vida amorosa. Ele apenas realizava algumas postagens em seu feed. O último deles havia sido justamente para falar sobre a ex-esposa. No dia 5 de setembro, ele publicou um vídeo deles com a filha, Sophia, e a parabenizou pelo aniversário.

Arthur ainda fez mistério ao falar sobre seus próximos passos. Além de afirmar que está trabalhando em novos projetos, o ator, que estaria tentando reconquistar a ex-esposa, também contou que em breve irá retornar à rede social para dar mais detalhes sobre sua vida de agora em diante:

- Trabalhando em algumas coisas que ainda não posso contar, mas em breve poderei. Só passando pra dizer que está tudo bem. Vou tentar voltar aos pouquinhos aqui pra ir dividindo com vocês. Beijo pra vocês, obrigado a todo mundo que ficou até agora comigo e vamos nessa!, finalizou ele.