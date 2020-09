Alok e Romana Novais revelam nome da filha e DJ reage após comentário de internauta: Nome da minha cachorra

22/09/2020 | 09:10



Finalmente! Depois de muita espera, Romana Novais e o DJ Alok mataram a curiosidade dos fãs e revelaram o nome escolhido para a filha que esperam: Raika.

Em um vídeo no Instagram, o casal anunciou com a irmã de Ravi irá se chamar e explicou o significado aos fãs.

Bonita (de origem espanhola) e deusa do vento (sânscrito). Filha, você já chegou me permitindo sentir as melhores emoções... , disse Romana Novais.

Já Alok escreveu:

O amor não se divide, ele se multiplica. Raika.

Depois, Romana ainda comentou na publicação do marido:

Apaixonada por esse nome! Lindo, marcante, forte, diferente, com significado! Raika mil vezes. Nossa menina!

Repercussão

A novidade, claro, viralizou nas redes sociais e muita gente reagiu à escolha do nome da criança. Enquanto alguns elogiaram o nome diferente, outros ficaram confusos e até pensavam que poderia ser Bonita, por causa da legenda de Romana Novais na publicação.

Apesar disso, um comentário em especial acabou chamando atenção até de Alok!

É o nome da minha cachorra!, escreveu a seguidora.

Sem perder o bom humor, o DJ disse que o mesmo acontece com ele.

Já perdi as contas de quantos cachorros e gatos existem com meu nome, escreveu em uma página no Instagram.