22/09/2020 | 08:59



O instituto alemão IFO melhorou nesta terça-feira (22) sua projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha em 2020, de contração de 6,7% para queda de 5,2%. O IFO, porém, estima que o PIB alemão só alcançará o nível em que se encontrava antes da crise do coronavírus no quarto trimestre do próximo ano. Ainda segundo estimativas do IFO, a Alemanha deverá crescer 5,1% em 2021 e manter a recuperação em 2022, com avanço de 1,7%.