Comitê conjunto da UE e Reino Unido fará reunião no dia 28

22/09/2020 | 07:36



O vice-presidente da Comissão Europeia para Relações Interinstitucionais, Maros Sefcovic, disse nesta terça-feira (22) que a próxima reunião do comitê conjunto da União Europeia (UE) e do Reino Unido será realizada na próxima segunda-feira (28), em Bruxelas. "Estamos dedicados à plena implementação do Acordo de Retirada", afirmou Sefcovic, referindo-se ao pacto que governa as condições para a saída do Reino Unido da UE.

O comitê conjunto é um órgão no qual Reino Unido e UE discutem como implementar o chamado Brexit, como é conhecido o processo de ruptura entre os dois lados. Recentemente, o governo do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, propôs uma controversa legislação que se sobrepõe ao Acordo de Retirada.