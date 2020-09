Toyota e Prefeitura se reúnem, mas empresa mantém mudança da sede

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



22/09/2020 | 00:58



Após o anúncio da saída da sede administrativa da Toyota de São Bernardo para Sorocaba, no Interior, a Prefeitura da região se reuniu com a montadora para tratar do assunto. A própria administração pública reafirmou que partir de janeiro de 2021 haverá uma desmobilização do setor administrativo, mas que está à disposição para tentar reverter o assunto. A mudança foi antecipada pelo Diário na edição de sábado.

A Prefeitura de São Bernardo informou que a Toyota Brasil permanece, neste ano, integralmente na cidade de São Bernardo. “Tanto a divisão de peças quanto de motores. Assim, foi confirmado que a Toyota não sairá de São Bernardo. Neste primeiro momento, a Prefeitura não afere nenhuma possibilidade de perda de receita, considerando que a produção será mantida na cidade”, informou nota.

Na unidade da região, a mais antiga da Toyota no Brasil, fundada em 1962, há cerca de 1.700 trabalhadores. Lá são produzidos componentes que abastecem a fábrica de Porto Feliz, também no Interior, além de ser fabricante dos motores do Etios, Yaris e Corolla e exportar peças para os Estados Unidos, para montagem do Camry.

O prefeito afirmou que se coloca à disposição da empresa para tentar rever esta situação para que o setor administrativo permaneça na cidade. De acordo com a Prefeitura, a Toyota está passando por uma reestruturação, devido a queda nas vendas – recuo de 40% em seus números –, o que a levou a fazer este processo de restruturação.

Na sexta-feira, a empresa afirmou ao Diário que essa era uma maneira de tornar a montadora mais enxuta e competitiva, processo que foi acelerado pela pandemia. A sede administrativa veio de São Paulo para São Bernardo em 2015. Será aberto PDV (Programa de Demissão Voluntária) para 300 funcionários do administrativo de todo o País, mas a montadora ainda não divulgou detalhes.